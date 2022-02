Erneut Senioren in Region abgezockt : Polizei rät: Ältere Bürger besser raus aus Telefonbuch

Info

Ihre gesamten Ersparnisse hat eine 79 Jahre alte Frau aus Pirmasens vergangene Woche verloren, weil sie auf Telefon-Gauner hereingefallen ist. Darauf weist die Polizei hin. Die Seniorin habe bei zwei Geldübergaben 40 000 bis 50 000 Euro an die Abzocker überreicht. Noch schlimmer ist der Schaden für ein Opfer aus Worms; diesem wurden insgesamt 90 000 Euro abgeknöpft. Die Beamten sagen, zuvor sei es in der Region „zu einer Vielzahl von Schockanrufen gekommen“. Das Muster ist immer ähnlich: Angeblich ist ein Verwandter oder Bekannter in Not, sei es durch einen Unfall, eine angebliche Straftat, eine urplötzliche Krankheit, gegen die nur ein sündhaft teures Medikament helfe und so weiter. Ganz dringend werde nun Geld gebraucht. Der arme Verwandte oder Bekannte in Not könne das Geld aber nicht selbst abholen – stattdessen werde eine Vertrauensperson gesandt, dieser könne das Geld ohne Bedenken überreicht werden. Sehr gerne wird teilweise gar der „Service“ angeboten, die Angerufenen zur Bank zu begleiten. Schlimm ist, dass stets einige Angerufene auf das schmutzige Spiel hereinfallen. Und hinterher ist dann meist ihr ganzes Geld, der Schmuck oder andere Wertgegenstände weg. Manchmal sind auch angeblich Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs und man soll sein Hab und Gut an „Polizisten“ zur Sicherung übergeben. Die Polizei hat in den vergangenen Jahren immer wieder vor solchen Gaunereien gewarnt und wird nicht müde, die Warnungen stets aufs Neue zu wiederholen. Dennoch: Immer wieder fallen Senioren darauf rein. Weil sie gutgläubig sind und nicht mit solchen hinterhältigen Spielchen rechnen. Die Polizei wiederholt nun, nach den neuesten Fällen von Abzocke in Pirmasens und Worms: „Bleiben Sie bei solchen Anrufen möglichst ruhig. Ein Rückruf bei Verwandten, Freunden oder der Polizei bringt schnell Klarheit und verhindert den Verlust der Alterssicherung und vor allem sehr viel seelisches Leid.“ Diese Taten wären damit leicht zu verhindern. Die Beamten sprechen von einer „perfiden, unsäglichen Betrugsmasche“ und bedauern: Auch, wenn die Polizei manchmal die sogenannten „Boten“ festnehmen kann – „die Haupttäter sitzen fast ausnahmslos auf einem sicheren Stuhl im Ausland“. (eck)