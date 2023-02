Zweibrücker Fraktionen zur Stadtpolitik : Lob und Tadel für Stadt am Aschermittwoch

An einem Tisch lassen diese Besucher beim Politischen Aschermittwoch in Bayern den ehemaligen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß hochleben. Strauß‘ Aschermittwochs-Reden waren einst gefürchtet, weil er auf Freund und Feind losging. Die von uns befragten Zweibrücker Stadträte zeigen sich da deutlich besonnener. Foto: picture alliance / dpa/Tobias Hase

Zweibrücken Politischer Aschermittwoch in Zweibrücken: Der Merkur bat die Fraktionschefs im Stadtrat um eine Bilanz: Was läuft in der Stadt gut, was nicht gut?

Politischer Aschermittwoch. Damit verbinden die meisten Menschen in Deutschland Bayern, Bierzelt und Bissiges. Denn im Freistaat hat es Tradition, an Aschermittwoch, wenn Schluss mit lustig ist, Bilanz zu ziehen. Und zwar kernig. Im Laufe der Zeit haben sich die anderen Parteien angeschlossen; niemand, der heute in der politischen Landschaft etwas auf sich hält, lässt diesen Tag verstreichen, ohne selbst den Finger zu heben.

Der Merkur hat den Aschermittwoch zum Anlass genommen, die im Stadtrat vertretenen Fraktionen um eine Bilanz zu bitten. Wo sehen sie Anlass, den Finger zu heben? Was läuft aber auch gut?

Stéphane Moulin (SPD) will zuerst einmal das Positive herausstellen. „Die Aufstellung unseres Haushaltsplanes, die Tatsache, dass wir – insofern der Haushalt genehmigt wird – einen positiven Ansatz haben: Das ist für mich etwas sehr Erfreuliches.“ Dass das Land Altschulden der Kommunen übernimmt, ist positiv. Jetzt fehlt nur noch der Bund.“ Die Arbeit der HKK (Haushaltskonsolidierungs-Kommission) in Zweibrücken sei überzeugend. Dass die Festhalle wieder aufblühe – gerade jüngst zu Fastnacht – sei großartig. „Das neue Konzept, der neue Betreiber mit Superideen – das ist eine Bereicherung, das belebt die Festhalle.“ Viel Lob gibt es auch für den Wasserspielplatz: „Toll, wie sich das entwickelt. Kurt Pirmann hat das damals ja mitinitiiert.“ Ein Wort will Moulin auch noch zum Thema Videoüberwachung verlieren: „Es ist richtig, dass der Exe und auch das Umfeld überwacht werden. Aber das sollte nicht noch weiter ausgedehnt werden bis zum ZOB.“ Damit spielt er auf die wiederholte Forderung der CDU an, den Zentralen Omnibusbahnhof, der ein Kriminalitätsschwerpunkt sei, ebenfalls mit Kameras zu überwachen. Moulin entgegnet, Matthias Mahl von der Polizeiinspektion habe erst vor kurzem erklärt, dass der Busbahnhof keineswegs in Sachen Straftat derart problematisch sei. Sorge bereitet Moulin hingegen das teilweise langsame Voranschreiten von Bauprojekten. „Ich habe dieser Tage mit Besuchern aus unserer Partnerstadt Boulogne-sur-Mer gesprochen. Die hatten sich nach dem Stand des Projekts auf dem früheren Park-Areal erkundigt. Sie haben ganz schön gestaunt, als sie erfuhren, dass dort seit zwei rund zwei Jahren Stillstand herrscht.“ Auch, wenn die Ursachen in den Klagen gegen das Projekt lägen: „Es läuft quälend langsam. Ebenso beim Kirchberg-Projekt. Hier gibt es Gutachten über Gutachten. Dann die lange Sperrung der Alten Ixheimer Straße. Oder das Projekt S-Bahn-Reaktivierung, das sich nun wohl weiter verzögert – Außenstehenden kann man das kaum noch vermitteln, warum es so unglaublich langsam vorangeht.“

Pascal Dahler, CDU: Der CDU-Fraktionschef lobt „die gute Zusammenarbeit im Stadtrat. Die Arbeitsatmosphäre ist wieder richtig gut. Das war nicht immer so. Man merkt bei den wichtigen Projekten: Wenn es zum Wohle der Stadt geht, wird an einem Strang gezogen.“ Sehr positiv findet er auch, „dass die Stadt interessant für Investoren wird“. Es habe sich zuletzt wieder einiges getan. Als Beispiel nennt er die Erweiterung bei John Deere (Bau einer großen Logistikhalle). Auch stehe manches Wichtige an: Amazon sei kurz davor, seine Logististikhalle auf dem Steitzhof zu eröffnen. Das Fashion Outlet plane eine bedeutende Erweiterung. „Und auf der Truppach geht es hoffentlich auch bald weiter, wenn der Streit mit dem Investor Kleinpoppen beigelegt ist.“ Tadelnswert findet Dahler hingegen manches in der Arbeit von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). „Der Oberbürgermeister schiebt zu viele Zuständigkeiten von sich weg.“ Dahler nennt ein Beispiel: „Der Fahrbahnteiler in Rimschweiler sorgt ja für viele Diskussionen. Der OB hätte hier im Vorfeld die Verantwortung übernehmen und Zuständigkeiten an sich ziehen müssen. Er hätte dem Landesbetrieb Mobilität sagen müssen: ,Passt mal auf. So, wie Ihr das plant, geht das nicht. Wir brauchen eine andere Lösung.‘ Da muss mal als OB halt auch mal klare Kante zeigen, die Initiative ergreifen.“ Ebenso unzufrieden ist Dahler, dass das von Wosnitza zu Beginn seiner Amtszeit in Aussicht gestellte „Behörden-Amazon“ nicht näher rücke. Also ein Rathaus, das für die Bürger viele Dienste online anbiete, viele Wünsche über zweibruecken.de erfüllen könne. „Von diesem ,Behörden-Amazon‘ ist noch nicht viel zu merken“, kritisiert der CDU-Ratsfraktionschef. „Das ist kein Vorwurf an die Mitarbeiter im Rathaus. Der OB muss hier handeln und sein Versprechen umsetzen.“

Norbert Pohlmann, Grüne: Die „konstruktive Zusammenarbeit im Rat“ wird auch von dem Fraktionschef der Grünen gelobt. „Es gibt immer mal Kritik, aber wenn es um die großen Dinge geht, findet sich häufig ein gemeinsamer Ansatz.“ Großes Lob spricht er auch für das Vorankommen bei der „Sozialen Stadt“ aus. Hier habe sich in den vergangenen fünf Jahren viel getan, etwa mit dem Neubau des Quartierstreffs in den Breitwiesen. Auch die „Stadt am Wasser“ entwickele sich erfreulich. „Die im Dezember vorgestellten Pläne für den weiteren Ausbau sind beeindruckend. Das wertet die Stadt weiter auf.“ Eine „schöne Sache“ sei auch, dass das Unternehmen UGG den Glasfaser-Ausbau in Zweibrücken übernehme. „Das gibt es so in anderen Kommunen nicht. Hier kann jeder Bürger Glasfaser bestellen und weiß: Er bekommt den Anschluss.“ Kritisch äußert er sich zur Spundwand. Das sei zwar nicht der Politik anzulasten, sondern „von Dritten schlecht gemacht worden“ – aber das Problem sei da. Und das in nicht zu geringem Maße. Ein Kritikpunkt sei auch die stotternde Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit. „Wir haben zwar mit viel Mühe eine Klimaschutz-Managerin eingesetzt. Aber hinsichtlich der Klimawende, im Wesentlichen Photovoltaik, im Bereich energetische Gebäudesanierung und bei der Frage der Mobilität: Da muss mehr passieren.“ Die Stadt habe mittlerweile ein Mobilitätskonzept vorgelegt, aber die wichtigste Frage nach wie vor nicht beantwortet: „Wo wollen wir eigentlich hin? Wir müssen einen Teil des Autoverkehrs aus der Stadt herausbekommen. Das ist ein langwieriges Thema – aber wir müssen mal anfangen.“ Störend sei auch der schleppende Ausbau des Radwegenetzes.

Harald Benoit (AfD): Ein Lob gibt es von Benoit für die Haushaltskonsolidierungs-Kommission (HKK) der Stadt. Doch stört den AfD-Fraktionschef: „Wir Räte haben in dieser Kommission nicht den Einfluss, den wir uns wünschen.“ So habe er darauf gedrängt, die Straßenbeleuchtung zu reduzieren, diese hätte der Stadt 2022 rund 600 000 Euro Einsparung gebracht. Inzwischen sei aufgrund der steigenden Preise das Potenzial wohl noch größer. „Aber die Stadt hat es abgelehnt – und auf die Polizei und Sicherheitsaspekte verwiesen. Dabei hat die Polizei erklärt, dass bei uns nicht viele Straftaten ,im Dunkeln‘ geschehen.“ Unzufrieden ist Benoit auch mit dem schleppenden Vorankommen bei den Projekten Ex-Park-Areal und Kirchberg.

Kurt Dettweiler (FWG): Der FWG-Ratsfraktionschef hat eine Angelegenheit weiterhin ganz oben auf der Agenda: die Spundwand. Die von der FWG geforderte Kommission sei notwendig, trotz des sehr guten Gutachtens gebe es noch offene Fragen. „Wir werden den Antrag zur Einrichtung einer Kommission wieder stellen“, macht er deutlich. „Wir wünschen uns eine Kommission, um das sauber aufzuarbeiten.“ Ein weiteres Problem: die vielen nachträglichen Preiserhöhungen bei Bauprojekten, etwa im Straßenbau. „Das ist nicht zwingend Schuld der Stadt, die allgemeine Inflation ist hier der Hintergrund.“ Auch das Projekt Parkbrauerei „läuft nicht gut“. Auch wünschte er sich, dass es bei der Weißen Kaserne „endlich mal weiterginge“. Weiterer Kritikpunkt: der Brand- und Katastrophenschutz. Hier müsse noch mehr vorangetrieben werden.

Ulrich Schüler und Anne Oberle (FDP): Die beiden Ratsfraktionschefs sind gleichfalls angenehm von der mittlerweile guten Arbeitsatmosphäre im Rat angetan. „Ein ganz großes Lob für den Haushalt“, spricht Schüler der Verwaltung aus. „Langsam bekommen wir finanziell wieder Luft.“ Schüler sieht eine Entwicklung kritisch: „Zunehmend werden leerstehende Immobilien von der Stadt übernommen. Und das auf Dauer. Das ist nicht gut. Dass die Stadt kurzfristig einspringt – das kann man noch gelten lassen. Aber nicht als Dauerlösung.“ Oberle pflichtet bei. Und bringt einen weiteren Kritikpunkt an: den Fahrbahnteiler in Rimschweiler. Wäre hier nicht eine Blitzersäule besser gewesen, fragt sich Oberle. An der Kostenfrage könne es eigentlich nicht scheitern, sagt sie und verweist auf benachbarte Kommunen, die mit dem Aufstellen fester Blitzersäulen ordentlich Umsatz generieren. Mit Blick auf die von OB Wosnitza forcierte Digitalisierung der Verwaltung geben Schüler und Oberle zu bedenken: Nicht alle Bürger seien technisch versiert, für ältere Menschen oder Neubürger könne dies eine Hemmschwelle sein, sie bräuchten auch künftig einen Ansprechpartner und die Möglichkeit, mittels Papier zu arbeiten.