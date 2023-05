Tag der offenen Tür in geplanter Zweibrücker Mediothek Vision für Ex-City-Outlet wird virtuell erlebbar

Das gescheiterte City-Outlet

Die Ex-Kaufhalle wurde 2005 von der städtischen Gewobau für eine Million Euro (plus Nebenkosten) gekauft, berichtete Geschäftsführer Jörg Eschmann (damals noch nicht bei der Stadt-Tochter) in einem Rückblick bei der Pressekonferenz am Donnerstag. In den Totalumbau seien dann 4,7 Millionen Euro investiert worden.

2007 öffnete das City-Outlet. Weil es viel zu wenig Mieter und viel zu wenig Kunden gab, habe die Gewobau 2008/09 „über 100 000 Euro für eine Unternehmensberatung ausgegeben“, sagte Eschmann. Auch das brachte nichts: 2011 schloss der letzte Laden im City-Outlet. Abgesehen von der Wine-Bar nebenan (und mittlerweile geschlossenen Teilbereich-Nutzungen für ein Fitnessstudio und das Impfzentrum) stehe das Gebäude seitdem „komplett leer“, verursache aber jährlich 155 000 Euro Unterhaltungskosten. Deswegen sei nun „Ziel, das Gebäude einer sinnvollen, guten Nutzung zuzuführen“

Und zwar „einer nicht kommerziellen“, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza sagte.

Warum sind in dieser 1A-Lage am Ende der Fußgängerzone am Busbahnhof (und direkt dahinter ein Parkhaus) keine Geschäfts-Vermietungen möglich? Auf diese Merkur-Frage antwortete der OB, schon die Unternehmensberatung habe gezeigt, dass „größere Häuser wie Media-Markt“ stärker aufs Online-Geschäft setzen. „Für jemand wie das immer wieder genannte H&M ist die Einwohnerzahl in Zweibrücken zu gering und das Umfeld zu konkurrenzreich“, verwies Wosnitza offensichtlich auf das riesige „Zweibrücken Fashion Outlet“.⇥(lf)