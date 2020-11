Fünf Einfamilienhäuser in Zweibrücker Christian-Schwarz-Straße geplant : Neues kleines Baugebiet am Fasanerieberg

Neues kleines Baugebiet am Fasanerieberg

Fünf Einfamilienhäuser in Zweibrücker Christian-Schwarz-Straße geplant

Zweibrücken Fünf Einfamilienhäuser nordwestlich der Christian-Schwarz-Straße geplant. Viele Klimaschutz-Hinweise nur unverbindlich.

Die Eheleute Weinmann (Zweibrücker Handelsvertreter der Fertighaus-Firma Bien-Zenker) wollen auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück am unteren Fasanerieberg fünf Einfamilienhäuser errichten. Dafür hat der Zweibrücker Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ein beschleunigtes Bebauungsplan-Verfahren „Christian-Schwarz-Straße“ eingeleitet (bei Enthaltung von Patrick Lang, FWG).

Laut dem neuen Bebauungsplan-Entwurf wachsen auf dem künftigen Baugelände derzeit Rasen und am Rand „Gehölz- und Gebüschstrukturen“ wie Brombeerhecken, sodass keine relevanten nachteiligen ökologischen Auswirkungen zu erwarten seien – auch nicht hinsichtlich der Kaltluftzufuhr für Nachbarn. Städtebaulich handele es sich um einen sinnvollen Baulückenschluss, „entsprechend dem Grundsatz der Innenentwicklung sowie der Fortentwicklung und Anpassung eines vorhandenen Ortsteils“. Das Grundstück sei bereits voll erschlossen, die Ver- und Entsorgung erfolge über Anschlüsse an die bestehenden Systeme. Eine Bushaltestelle sei nur 50 Meter weiter in der Fasaneriestraße. Einige öffentliche Parkplätze müssten aber wegfallen – wie viele, sei noch zu klären.