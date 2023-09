Planer skizziert Projekt „Mobilitäts-Knotenpunkt“ Grünes Licht für weitere Schritte am ZOB

Info

„Mobility Hub“: Das ist englisch und klingt modern. Aber geht das nicht auch auf Deutsch? Das hatte jüngst Rolf Franzen (CDU) im Stadtrat augenrollend gefragt (wir berichteten). Natürlich. Dann heißt es: „Mobilitäts-Knotenpunkt“. Denn das soll der ZOB später sein: Ein Treff, an dem Bus-Fahrgäste ein- und aussteigen, an dem E-Autos aufgeladen und Fahrräder verliehen werden, an dem sich Bürger, die gemeinsam ein Auto nutzen („Car-Sharing“) treffen und mehr. Im Stadtrat war einstimmig beschlossen worden, das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen aus Aachen für 89 000 Euro mit der Planung zu beauftragen. Am Dienstagabend skizzierte das Büro im Bauausschuss erste Schritte. (eck)