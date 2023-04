Zweibrücken, Pirmasens und Südwestpfalz Interkommunale Zusammenarbeit erhält noch eine Säule mehr

Konkret erläuterte dazu Ganster, man wolle Bafög- und Aufstiegsfortbildungs-Anträge künftig zentralisiert in der Kreisverwaltung bearbeiten, denn: „Das können wir gemeinsam deutlich besser.“ Warum? Wegen der höheren Einwohnerzahl gebe es viel mehr Bafög-Anträge in der Südwestpfalz (letztes Jahr 320) als in Pirmasens (65) und Zweibrücken (86). Entsprechend gebe es in der Kreisverwaltung für den Bereich 2,25 Stellen, dagegen nur 0,3 in Zweibrücken und 0,35 in Pirmasens. Diese Aufgaben gemeinsam zu erledigen, werde „ein großer Vorteil für die Bürger“, so Ganster: Denn Anträge könnten schneller bearbeitet werden, wenn jemand Urlaub hat oder krank ist: „Das ist bei einer 0,3-Vollzeitäquivalent-Stelle schwierig.“