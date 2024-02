Über 400 Stellen in Gefahr, ein Werk schließt Zweiter personeller Kahlschlag bei Tadano in Zweibrücken innerhalb von vier Jahren

Zweibrücken · Der Kranbauer kündigt die Schließung des Werks Wallerscheid an. Mehr als 400 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden – das trifft auch den Standort in der Dinglerstraße. Die Belegschaft reagierte auf die Hiobsbotschaft schockiert und fassungslos. Denn es gibt so viel zu tun, dass nicht mal das Instrument Kurzarbeit genutzt wird. Die IG Metall hält die Massenentlassungen für vermeidbar – und will gemeinsam mit dem Betriebsrat Alternativen aufzeigen.

15.02.2024 , 08:03 Uhr

Das Tadano-Werk Wallerscheid wenige Stunden nach Ankündigung der geplanten Schließung. Foto: Mathias Schneck