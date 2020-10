Parkzeit am Bahnhof wird gekürzt : Viele Postkunden sollen zum Zuge kommen

Zweibrücken Parkzeit am Bahnhof wird auf eine Stunde gekürzt. Bahnhofs-Sanierung wird Millionen-Projekt. Idee: Mietwohnungen.

Der Parkplatz am Bahnhof zählt zu den beliebtesten in Zweibrücken. Kein Wunder: Es gibt dort eine größere Zahl an Stellflächen, die Innenstadt ist fußläufig gut zu erreichen. Und – ganz wichtig – die Bürger dürfen dort ihr liebstes Kind zwei Stunden lang kostenlos abstellen.

Der geplante Kauf des Bahnhofsvorplatzes sei bereits vom Aufsichtsrat der Gewobau abgesegnet, die Wohnungsbaugesellschaft werde dafür etwas über 100 000 Euro an die Bahn überweisen. Der Kauf sei wichtig: „Es gibt eine Stellplatz-Verordnung der Stadt.“ Die Gewobau müsse für die geplante Entwicklung des Bahnhofes Parkplätze in petto haben. Eine Idee ist es, Mietwohnungen in dem Komplex anzubieten. „Eine Mietwohnung gibt es bereits – im linken Teil des Gebäudes.“ Dort lebe ein älterer Mieter. Insgesamt biete der Bahnhof Platz für 14 Mietwohnungen. Für diese bräuchte es eine entsprechende Zahl von Stellflächen. Diese wären dann vor dem Bahnhof. Und die Fahrgäste der Bahn müssten die beiden Parkplätze rechts neben dem Gebäude sowie an der Gottlieb-Daimler-Straße (Park-and-Ride-Parkplatz) nutzen.