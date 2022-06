Zweibrücken Nach Platzen des Schlichtungsversuchs in Sachen Park-Projekt: Sprecher der Anwohner stellt klar, grundsätzlich weiter offen für Mediation zu sein. Ablehnung bezog sich nur auf Vorschlag der Stadt. Die sieht indes wenig Chancen, da Investor Reißleine zog.

Marcus Dury, Sprecher kritischer Anwohner rund um das ehemalige Brauerei-Gelände stellte am Freitag klar, dass er eine Mediation nicht in Bausch und Bogen ablehne. Er habe lediglich Vorbehalte gegen einen Vorschlag der Stadt gehabt. Die Stadtverwaltung bestätigte auf Anfrage: Dury habe nur „final“ abgelehnt, den von der Stadt hierfür auserkorenen Kandidaten zu akzeptieren; der Merkur hatte berichtet, Dury habe „final“ die Mediation vollständig abgelehnt.

Dury nannte dem Merkur am Freitag Hintergrund-Informationen zu seinem Nein: Die Stadt habe als „Moderator“ eine Person installieren wollen, die ein leitender Mitarbeiter der Planungsgemeinschaft Westpfalz sei. Problematischerweise sei aber eine der kritischen Anwohnerinnen „Personalvorgesetzte“ genau dieser Person.

„Zudem war die ,Planungsgemeinschaft Westpfalz‘ an dem Bebauungsplanverfahren beteiligt“, erklärt Dury, diese habe den Bebauungsplan „in einer formellen Stellungnahme sehr begrüßt. Damit war für uns klar, dass diese – von der Stadt vorgeschlagene – Person keine neutrale Stellung als Moderator einnehmen konnte“.

Die kritischen Anwohner hätten einen Gegenvorschlag gemacht und „einen ehemaligen Oberbürgermeister einer anderen pfälzischen Stadt als neutralen Moderator vorgeschlagen“, so Dury; ferner habe man sich „offen für andere Vorschläge der Stadt gezeigt“. Dies gelte weiterhin. Man sei offen für Vorschläge.

Aber wird es wirklich einen neuen Anlauf für eine Mediation geben können – zartes Pflänzchen hin oder her?

Die Stadt selbst ist eher skeptisch und verwies am Freitag auf Anfrage darauf, dass der Pirmasenser Investor Manfred Schenk nach den Vorwürfen gegenüber seiner Person die Reißleine gezogen und Nein zur Mediation gesagt habe; Schenk hatte erklärt, nun sollten halt die Gerichte entscheiden, es gehe nicht mehr anders.

Dury erklärte am Freitag, Schenk zwar kritisiert zu haben – aber seine Vorwürfe etwa des „Etikettenschwindels“ und der „Taschenspielertricks“ seien auf die Verwaltung gemünzt gewesen. Dury, selbst Rechtsanwalt, merkt an: Der Begriff des „Etikettenschwindels“ sei „ein juristischer Fachterminus aus dem Bauplanungsrecht“. Er ergänzt: „Dass von der Stadt Taschenspielertricks angewendet werden, um Herrn Schenk seine rücksichtslose Wunschplanung doch noch zu ermöglichen, nachdem das OVG eben diese Pläne in seinem Urteil aus dem Januar 2021 bereits einmal als rechtswidrig verworfen hatte, drängt sich uns auf und ist unsere legitime Meinung. Als Betrüger habe ich Herrn Schenk indes niemals bezeichnet; auch nicht als Etikettenschwindler. Meine Äußerungen waren stets auf das Handeln der Stadt Zweibrücken bezogen und enthielten niemals einen Betrugsvorwurf gegenüber Herrn Schenk.“