Pläne für City-Outlet, Sinne-Eck und ZOB : Wosnitza stellt Zweibrücken bei Innenstadtkongress vor

Zweibrücken Oberbürgermeister war deshalb in Potsdam. Der Bund fördert Pläne für ehemalige Gebäude City-Outlet und Sinne-Eck sowie ZOB mit 1,77 Millionen Euro.

Die Innenstadt-Entwicklung hat Zweibrücken am Donnerstag auch bundesweite Aufmerksamkeit beschert: vor 500 Teilnehmenden beim deutschen „Innenstadtkongress“ in Potsdam diskutierte Oberbürgermeister Marold Wosnitza gemeinsam Vertretern der Stadtspitzen von Frankfurt (Main,) Wittenberge, und Bad Sülzen auf dem Podium der Talk-Runde „Innovative Handlungsstrategien, experimentelle Nutzungen und neue Akteurskonstellationen für die (Innen)Stadt“.

Anders als viele andere Städte in dem neuen Förderprogramm „fangen wir nicht bei null an mit einem Stadtentwicklungskonzept“, verwies Wosnitza auf vergangene, laufende und künftige stark durch die Landesregierung geförderte Projekte.

Im ehemaligen City-Outlet und im ebenfalls seit Jahren untergenutzten früheren „Sinne-Eck“ sollten, teils gemeinsam mit der Hochschule, neue Formen von Wohnen, Leben und Arbeiten entstehen, teils gemeinsam mit der Hochschule, deutete Wosnitza an, in welche Richtung die demnächst noch zu konkretisierenden Pläne für diese beiden Gebäude an markanten Stellen im Herzen Zweibrücken gehen. Es werde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Der diagonal zwischen diesen beiden großen Gebäuden gelegene Busbahnhof solle „zu einem zentralen Mobilitäts-Hub“ (Knotenpunkt) weiterentwickelt werden, sagte der Oberbürgermeister.

Für Zweibrücken sei der ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) „eine besondere Herausforderung – das ist denkbar schwerer als in großen Städten“. Denn in Zweibrücken seien die Busse nur morgens voll. An weiten Teilen des Tages blieben viele Plätze leer. Wosnitza sagte noch nicht, welche Veränderungen er sich vorstellen könne – klar sei aber, dass es deutliche Veränderungen geben müsse. Wobei dies noch dauern werde: Der Vertrag mit der Stadtbus-GmbH, in dem das Angebot genau festgeschrieben ist, laufe noch sieben Jahre.