Marold Wosnitza macht’s umgekehrt wie Cristiano Ronaldo : Zweibrücker Oberbürgermeister trinkt Coca-Cola; Aktienkurs steigt

Hat die Flaschen-Wahl des Oberbürgermeisters der kleinsten kreisfreien Stadt Deutschlands etwa ähnlich starke Auswirkungen auf den Coca-Cola-Aktienkurs wie die Flaschen-Wahl des besten Fußballers der Welt?

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) trank auf dem Zweibrücker Stadtrats-Podium am Mittwoch (7. Juli) aus einer Flasche Coca-Cola, während neben ihm Schuldezernentin Christina Rauch (CDU) gerade über das bald gesünder werdende Schulessen in der Rosenstadt berichtete.

Der Aktienkurs von Coca-Cola stieg an diesem Mittwoch so stark wie seit zwei Wochen (!) nicht mehr (plus 1,38 Prozent).