Umzug innerhalb von Zweibrücken Neues Postverteilzentrum startet im Oktober

Zweibrücken · Die Arbeiten für das neue Verteilzentrum in Zweibrücken laufen planmäßig. In zwei Monaten will die Post umziehen: von der Gottlieb-Daimler-Straße wenige Meter weiter an den Güterbahnhof. Rechtzeitig vor dem so wichtigen Weihnachtsgeschäft.

07.08.2024 , 18:13 Uhr

Die Arbeiten für das neue Verteilzentrum am Güterbahnhof sind im April gestartet. Sie sind weit vorangeschritten. Wie ursprünglich geplant, soll laut Post „in rund zwei Monaten“ alles fertig sein – vor dem so wichtigen Weihnachtsgeschäft, der arbeitsintensivsten Zeit des Jahres für die Zusteller. Foto: DHL Group