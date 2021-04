Ab 26. April: Parkticket oder Vertragsstrafe auf neuem Zweibrücker Parkplatz : Neuer Parkplatz nahe Nardini-Klinikum: Noch Kulanz

Der neue Parkplatz an der Luitpoldstraße in Zweibrücken. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Platz für rund 60 Autos auf Ex-Raiffeisen-Fläche an Luitpoldstraße. Bis Ende April wird über Schwarzparken hinweggesehen.

Offiziell in Betrieb genommen ist er noch nicht. Aber er steht schon. Und wird auch schon vereinzelt genutzt. Die Rede ist von dem neuen Parkplatz an der Luitpoldstraße. Den hat das Unternehmen Raiffeisen nach dem Abriss des alten Silos angelegt. Und zwar für das Nardini-Klinikum.

Das Krankenhaus wünscht dringend neue Parkplätze für die Besucher – und der neue Parkplatz an der Luitpoldstraße, nur einen Steinwurf von der Klinik entfernt, bietet immerhin rund 60 Stellflächen, plus zwei Parkplätze für Bürger mit Behinderung.

Uwe Coppenrath, in der Raiffeisen-Zentrale in Köln als kaufmännischer Leiter zuständig für Immobilien, bestätigt auf Merkur-Anfrage, dass der Parkplatz soweit fertig ist. Es habe vor kurzem auch eine Begehung mit Vertretern des Nardini-Krankenhauses gegeben.

Derzeit befinde man sich hinsichtlich des Parkplatzes an der Luitpoldstraße in der „Einführungsphase“. Heißt: Diese und die nächste Woche werde noch komplett auf eine Vertragsstrafe verzichtet und nur „freundlich an die Parkscheinpflicht erinnert“. Das dürfte die mittlerweile rund ein dutzend Autofahrer, die den Parkplatz tagsüber nutzen, freuen. Doch Obacht: In den Kalenderwochen 17 und 18 werde bereits „eine reduzierte Vertragsstrafe“ in Höhe von 9,90 Euro erhoben. Und ab der Kalenderwoche 19 (ab Montag, 10. Mai) greift die „volle Vertragsstrafe“ von 24,90 Euro.