IHK-Chef zur Lage der Unternehmen : IHK warnt Rathaus vor Steuererhöhungen

Jonas Klein ist seit Juli neuer Leiter der IHK für die Region Zweibrücken, Pirmasens und Südwestpfalz. Foto: IHK Koblenz

Zweibrücken Erst setzte Corona den Unternehmen zu, jetzt die Energiekrise. IHK-Regionalchef Jonas Klein mahnt Entlastungen an. Und warnt das Zweibrücker Rathaus davor, Gewerbe- oder Grundsteuer zu erhöhen.

Vom Regen in die Traufe. Von einer Krise in die nächste. Das ist die Lage für die Unternehmen in unserer Region, macht Jonas Klein deutlich. Der neue Leiter des IHK-Dienstleistungszentrums in Pirmasens, das für die Schuhstadt sowie für Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz zuständig ist, sieht die Unternehmer denn auch vor enorme Herausforderungen gestellt. Vor Kämpfe, in denen sich leider nicht jeder werde behaupten können. Dafür ist die Lage zu ernst.

Der Pfälzische Merkur bat Klein zu einem Gespräch, zu einer Schilderung der Lage. Klein, gelernter Bankkaufmann und Bachelor oft Arts in Business Management, ist seit diesem Juli Regionalleiter der IHK; damit ist er für rund 12 000 Betriebe in Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz der erste Ansprechpartner in allen wirtschaftlichen Fragen, derer sich die Industrie- und Handelskammern annehmen.

Gerade einmal gut drei Monate also verantwortet Klein diesen Bereich – und war sofort konfrontiert mit der Energiekrise und damit einhergehenden Existenzängsten der Unternehmer. Dennoch: Gefragt danach, welches die größten Herausforderungen für die hiesigen Betriebe seien, will der Regionalchef die Energiekrise nur auf Platz zwei sehen. „Der wichtigste Punkt ist das Thema Fachkräftemangel“, sagt Klein. „Es ist nicht nur eine Herausforderung, Fachkräfte zu finden – sondern auch, diese zu halten“, sagt er. Bereits vor Corona sei es für die Betriebe zunehmend schwierig gewesen, Nachwuchs zu verpflichten, die Pandemie habe „nochmals für einen Knick gesorgt“, erklärt Klein.

„Der Markt hat sich gewandelt“, so seine Beobachtung. Früher hätten sich die Unternehmer aus mehreren Bewerbungen die ihnen am besten erscheinende Person herauspicken können. „Heute ist es so, dass manche Kandidaten gleich mehrere Arbeitsverträge unterschreiben und sich schließlich einen Arbeitgeber aussuchen.“ Manche würden noch nicht einmal den anderen Betrieben, die dann das Nachsehen hätten, rechtzeitig Bescheid geben.

Natürlich seien die 12 000 Betriebe in seinem Zuständigkeitsbereich nicht alle Ausbilder, es seien auch etliche Ein-Mann-Betriebe darunter. Selbständige, die als Einzelkämpfer versuchen, den Kopf über Wasser zu halten und sich in einem zunehmend schwieriger werdenden Umfeld zu behaupten.

Denn nach dem laut Klein dringlichsten Problem, dem Fachkräftemangel, komme gleich danach die Energiekrise. Sie schlage mit voller Wucht zu. „Es geht hier nicht nur um das Problem steigender Energiepreise, sondern auch die knappe Verfügbarkeit bestimmter Rohstoffe und Waren“, sagt der IHK-Regionalleiter.

Die Lage sei ernst. „Es braucht Sofortmaßnahmen“, betont er. Ähnlich wie in der Corona-Krise sei die Politik gefordert, den Unternehmen zu helfen. „Preisdeckel“ in Sachen Energie, die die Ampel in Berlin jetzt in Aussicht gestellt hat, seien ein wichtiges Element.

Die Politik dürfe mit der Ausgestaltung dieses Instrumentes – wie dieses genau ausschauen soll, hat die Ampel nach wie vor nicht erläutert – nicht zögern. „Der Preisdeckel muss schnellstmöglich kommen“, mahnt Klein.

Etwas anderes dürfe derweil auf gar keinen Fall kommen, macht der IHK-Regionalchef deutlich – nämlich Steuererhöhungen. Klein verfolgt aufmerksam die Diskussionen in Zweibrücken über den genehmigungspflichtigen Haushalt, über die Forderungen der Aufsichtsbehörde ADD und der Landesregierung, der in Aussicht gestellte Schuldenschnitt greife nur, wenn die Stadt sowohl spare wie auch ihre Einnahmenseite verbessere.

Eine Erhöhung der Grundsteuer oder Gewerbesteuer wäre ein Schlag ins Kontor für die Unternehmen, sagt er Richtung Rathaus. „Die Betriebe zahlen bereits Grundsteuer und das oft erheblich, es gibt Unternehmen in Zweibrücken, die sich auf großen Grundstücken angesiedelt haben“, sagt Klein und nennt als Beispiel Paletten Gölz in Bubenhausen. Und die Gewerbesteuer sei auch eine Belastung.

Aber was tun, wenn Land und ADD Steuererhöhungen fordern? Und die Gewerbesteuer ist ein Hebel mit großer Wirkung, sie ist eine entscheidende Einnahmenquelle für die Kämmerei der Rosenstadt.

„Die Stadtpolitik ist gefordert, kreativ zu sein“, sagt Klein. Auf keinen Fall dürften die Betriebe aber weiter belastet werden, die Rahmenbedingungen seien schon schwierig genug. Denn neben dem Fachkräftemangel und der Energiekrise gibt es noch ein drittes Feld, auf dem sich die Unternehmer behaupten müssen – der Digitalisierung. Viele seien dabei, hier entsprechend aufzurüsten. Das sei unumgänglich, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wo sieht Klein in Zweibrücken Aufgaben für das Rathaus? Aufgrund einer Standort-Umfrage der IHK wisse man, wo der Schuh drückt. „Das Angebot des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs ist ein Problem. Auch die Organisation der Baustellen ist in Zweibrücken nicht immer optimal, sagen uns die Betriebe.“

Leider werde es hinsichtlich Gewerbeflächen immer enger in Zweibrücken. Wobei die Rosenstadt diesbezüglich noch besser dastehe als etwa Pirmasens.

Blick auf das weiträumige Betriebsgelände von Paletten Gölz in Bubenhausen. Die IHK nimmt Gölz als ein Paradebeispiel für Unternehmen in Zweibrücken, die sich auf großen Grundstücken angesiedelt haben und folglich bereits eine entsprechend hohe Grundsteuer entrichteten. Foto: Mathias Schneck