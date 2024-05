Zweibrücker Gemeinde feiert 100. Geburtstag mit 200 Gästen „Die Hundertjährige hat sich gut gehalten“

Apostel Opdenplatz, der zahlreiche Gemeinden zu betreuen hat und für verschmitzte Anmerkungen bekannt ist, schaut sich am Altar wohlgefällig um und meint dann: „Die Hundertjährige hat sich gut gehalten.“ Tatsächlich hat es immer wieder Renovierungen an dem Kirchengebäude an der Landauer Straße 61 (seit 1981 ist die Gemeinde hier ansässig) gegeben. Arbeit – auch das ein Stichwort. Die Kirche hat am Gebäude gearbeitet. Und die Mitglieder sind aufgerufen, an sich zu arbeiten.