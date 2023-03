Fraktionen nehmen Informationen zur Kenntnis Nebentätigkeiten von Wosnitza, Gauf und Rauch Thema im Rat

Beigeordnete Rauch: Sie erhielt nach dem OB die höchsten Aufwandsentschädigungen. Der wesentliche Teil speist sich aus ihrer „Mitgliedschaft unabhängig vom Hauptamt (auf Grund Parteizugehörigkeit)“, so die Unterlagen – der Tätigkeit als „Mitglied im Bezirkstag der Pfalz mit einigen seiner Gremien und Beteiligungen“ – 6626 Euro. Es folgen „Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Zweibrücken“ mit 400 Euro und „Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Südwestpfalz“ (235,20 Euro). Bedingt durch ihr Hauptamt war sie zudem „Mitglied im Verwaltungsrat und der Gesellschafterversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH“ – 200 Euro. „Von den erhaltenen Aufwandsentschädigungen wird/wurden 200 Euro an die Stadt Zweibrücken abgeführt“, heißt es in den Unterlagen.