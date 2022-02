Omikron-Welle : Nardini-Klinikum muss Personal aus Urlaub zurückholen

Info

Das Gesundheitsamt hat am Freitagnachmittag für unsere Region 414 weitere Fälle von Covid-19 bestätigt. Aktuell gelten die Inzidenzwert 1293,4 für Zweibrücken, 1186,2 für den Landkreis Südwestpfalz und 1246,6 für Pirmasens. Die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ betrug 6,41. Erneut sind wieder Betreuungseinrichtungen in der Region betroffen. Positiv getestet wurden unter anderem je zwei Kinder in den Kitas Arche Noah und St. Laurentius in Contwig und ein Kind in der Kita in Großsteinhausen Mit Vorliegen des positiven Ergebnisses aus PoC- oder PCR-Test müssen sie für zehn Tage ab dessen Abstrichdatum in Quarantäne. Ab dem achten Tag können sie sich, wie eventuell ungeimpfte Haushaltsangehörige, freitesten lassen. Die Kontakte in der Einrichtung können sich bereits mit Bekanntwerden des positiven Testergebnisses freitesten lassen. Stand Freitag waren insgesamt 38 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes gemeldet. Drei Patienten wurden auf der Intensivstation behandelt, davon zwei beamet. Aktuell sind in der Region 2743 bestätigte positive Fälle aktiv, 250 mehr als am Vortag. Davon leben in Zweibrücken 609 Betroffene – ein Plus von 48. (eck)