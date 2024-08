Engagement währte lediglich rund fünf Monate Nächster Pächter wirft im Haus Hofenfels hin

Erneut ist es dunkel geworden im Haus Hofenfels in Niederauerbach. Ein halbes Jahr ist vergangen, seit der Zweibrücker Unternehmer Helmut Frickel dort eine rauschende Wiedereröffnungsfeier veranstaltete. Am 1. Februar war es soweit. Die Gaststätte war proppenvoll an diesem Abend. Überall heitere, erwartungsfrohe Gesichter an den Tischen und geschäftiges Personal in der Küche und hinter der Theke.