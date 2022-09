Nachruf auf Willy Rohrbacher : „Das Geschäft war sein Leben“

Willy Rohrbacher ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Sein Juwelier-Geschäft hat Strahlkraft weit über Zweibrücken hinaus. Foto: Familie Rohrbacher

Zweibrücken Heute findet die Trauerfeier für den weit über die Grenzen der Rosenstadt bekannten Händler Willy Rohrbacher statt. Sein Sohn Andreas erinnert sich.

Der Name Rohrbacher hat Strahlkraft weit über Zweibrücken hinaus. Die Manufaktur für Uhren und Schmuck zieht Kunden bis nach Mannheim und Luxemburg in die Fußgängerzone der Rosenstadt. Und so erreichen Andreas Rohrbacher in diesen Tagen viele Beileidsbekundungen. „Aus ganz Deutschland“, wie er sagt.

Denn Willy Rohrbacher ist gestorben. Der Vater von Andreas Rohrbacher wurde 92 Jahre alt. Sohn Andreas ist schon etliche Jahre als Junior-Chef in dem Juwelier-Geschäft engagiert – während Bruder Christian einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen hat, er ist Arzt in Eckernförde im hohen Norden.

Im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur blickt Andreas Rohrbacher zurück auf das Wirken seines Vaters. „Bis zuletzt hat er sich in seinem Geschäft engagiert“, sagt der Sohn. „Er war der erste, der morgens kam und der letzte, der abends ging.“

Andreas Rohrbacher sagt: „Das Geschäft war sein Leben.“

Schließlich galt es, das von den Vorfahren Ererbte zu bewahren und auszubauen. 1851 hatte Friedrich Rohrbacher in der Hauptstraße eine Manufaktur für Taschenuhren, Bestecke und Schmuck eröffnet (heute befindet sich in diesen Räumen das Modegeschäft Street One).

Wilhelm Rohrbacher wurde am 26. April 1930 in Zweibrücken geboren. Wilhelm – der lieber Willy gerufen werden wollte – übernahm 1960 das Geschäft in vierter Generation. Kurz zuvor, im Januar 1959, hatte er seine Gertrud geheiratet.

Kurz nach der Übernahme entschloss er sich zu der wohl wichtigsten Investition seines Lebens. Willy Rohrbacher nahm bei der Sparkasse einen Kredit über eine Million Mark auf und erwarb das Grundstück in der Hauptstraße 54 – seit 1966 ist dies der Sitz der Manufaktur.

„Eine Million DM – das war damals enorm viel Geld“, sagt Andreas Rohrbacher. Die Sparkasse habe es seinem Vater gegeben, weil sie an ihn geglaubt habe, Sicherheiten habe er gar nicht so viele gehabt. „Mein Vater sagte zurückblickend gerne: ,Damals ging es noch um Vertrauen. Ein Handschlag zählte. Das waren königliche Kaufleute.’“

Die Familie musste in den Anfangsjahren den Gürtel eng schnallen. Die Belastungen durch den Kredit seien hoch gewesen. „Wir mussten viel sparen.“

Doch schließlich sei es aufwärts gegangen: „Mitte der 80er Jahre nahmen die Schulden ab“, sagt der Sohn. Der Ruf des Hauses wuchs, auch über Zweibrücken hinaus. Seine Eltern hätten alles dafür gegeben. Oft seien sie bis Mitternacht im Geschäft gewesen. Seine Mutter, 50 Jahre lang bei Rohrbacher als Verkäuferin engagiert, sei auch für die Dekorationen zuständig gewesen und habe bis in die Nacht an der Präsentation der Waren gearbeitet.

Das Geschäft habe mit der Eigenmarke Rohrbacher bei Uhren und Schmuck Akzente gesetzt. Die Fertigungstiefe, die Rohrbacher hier aufweise, alles in Handarbeit, sei „einmalig für Deutschland“. Man habe auf eine Edelstein-Fasstechnik ein Patent erworben – „Deep Diamonds“. Der Edelstein sei besonders gesichert und bleibe fest in der Fassung.

Willy Rohrbacher war der Motor hinter diesen Entwicklungen. Er trieb sich und seine Mitarbeiter stets voran. Und das offenbar derart motivierend und wertschätzend, dass die zehn Mitarbeiter bis heute im Schnitt mindestens seit 30 Jahren an Bord sind, viele sind schon über 40 Jahre bei Rohrbacher tätig.

Die verschmitzten Weisheiten des Seniors mögen ihr Übriges dazu getan haben. „Man muss mit der Wurst nach dem Schinken schmeißen – das hat mir mein Vater bestimmt hundert Mal gesagt“, blickt der Sohn lächelnd zurück. Oder: „Was Du mit dem Herzen gibst, bekommst Du doppelt zurück.“ Der Sohn erinnert sich weiter: „Ein Kollege sagte einmal zu mir: ,Dein Vater ist unzerstörbar.‘ Er meinte damit seinen Willen, seine unbändige Schaffenskraft.“

Auch viele Zweibrücker blicken wohlwollend zurück. Wenn ihnen der Unternehmer auf Spaziergängen begegnete – gerne im Bereich der „Stadt am Wasser“ – dann grüßte er freundlich. Er hatte keine Allüren.

Bis vor wenigen Wochen sei er im Geschäft gewesen, habe alles im Blick behalten wollen. Doch dann wollte Willy Rohrbachers Herz nicht mehr. „Es war Altersschwäche“, sagt sein Sohn. Sein Vater sei zuletzt im Krankenhaus versorgt worden.

Am 21. September verstarb er. Er hinterlässt Ehefrau Gertrud, seine Söhne Christian und Andreas und die drei Enkelkinder von Andreas, Laura, Kim und Rick.