Musikschule, VHS, Museum und Büchereien starten wieder : „Der Kulturstopp ist beendet“

Zum Greifen nah: Der Unterricht an der Herzog-Wolfgang-Musikschule startet wieder. Allerdings vorerst nur in kleinen Gruppen. Gesangsunterricht ist aufgrund der Vorgaben der Landesregierung aber noch nicht möglich. Foto: picture alliance / dpa/David Ebener

Zweibrücken Musikschule und VHS starten wieder schrittweise mit Unterricht – Stadtkapelle hat allerdings Probleme mit Bläsern.

Bei allen Einschränkungen: Es geht voran. Deswegen wollte die Beigeordnete Christina Rauch (CDU), in deren Zuständigkeitsbereich auch das Dezernat für Kultur fällt, nicht Trübsal blasen: „Der Kulturstopp ist beendet“, verkündete sie. Denn neben dem Wiederaufleben des Unterrichts an der Herzog-Wolfgang-Musikschule und den Neueröffnungen des Stadtmuseums und der Büchereien startet auch die Volkshochschule an diesem Montag wieder schrittweise.

Starten wird an diesem Montag auch die Berufsschule mit weiteren Klassen (wir berichteten). Am 25. Mai sowie am 2. Juni sollen dann die restlichen Klassen folgen. Wie bereits berichtet, hat die Stadt vergangene Woche 1123 Alltagsmasken mit Bärchen-Motiv für die Grundschüler in Zweibrücken in Mainz abgeholt. Rauch machte darauf aufmerksam, dass zudem 3134 weiße Masken für alle weiterführenden Schulen und 505 Masken für die Lehrer in der Landeshauptstadt abgeholt wurden.