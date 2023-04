Modelleisenbahner Gerhard Cleemann Der Mann, der seinen Kindheitstraum lebt

Um zu testen, wie groß das Potential ist, meldete er im Dezember 1975 einen Einzelhandel mit Spielwaren an. „In einem an den Hobbyraum angrenzenden Zimmer von neun Quadratmetern richtete ich mein Geschäft ein. Die Theke wurde aus ausgedientem Küchenmöbel und Spanplatten notdürftig zurechtgezimmert. Hier verkaufte ich in meiner Freizeit, in Abendstunden und an Samstagen Modelleisenbahnen und Zubehör“, denkt Cleemann lächelnd an die bescheidenen Anfänge zurück. Alles lief in der Freizeit.