Michael Wack feiert 2023 zwei Jubiläen : Die Trommel wird auch künftig gerührt

Michael Wack gehört zu den bekanntesten Musikern in Zweibrücken. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Michael Wack schließt seine bekannte Trommelschule Tam Tam. Allerdings wird die Trommel für die Schüler weiter gerührt.

Die Kulturszene in Zweibrücken ist überschaubar. In einer Stadt mit 35 000 Einwohnern kann es anders auch kaum sein. Und doch gibt es den einen oder anderen Künstler, der breiteren Bekanntheitsgrad erlangt. Ein solcher ist Michael Wack. 62 Lenze zählt er mittlerweile. Und gehört zu den Aushängeschildern Zweibrücker Kultur. Vor allem seine Band Blues Himmel hat sich eine treue Fangemeinde erspielt. Dieses Jahr feiert Blues Himmel 25-jähriges Bestehen. Aber auch für seine Trommelschule Tam Tam ist Wack bekannt. Und zwar weit über die Grenzen der Rosenstadt hinaus, wie die Herkunft der Schüler zeigt.

Nun gibt es bange Blicke auf die Trommelschule. Wack hat vor wenigen Tagen Tam Tam geschlossen. „Ende 2022 war Schluss“, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Doch zugleich gibt er Entwarnung: „Meine Schüler und ich – wir machen weiter.“

Das Aus der Trommelschule in der bisherigen Form rühre daher, dass der Mietvertrag für die Räumlichkeiten abgelaufen sei. „Die Schule war seit 2018 im ehemaligen Kindergarten der evangelisch-methodistischen Kirche an der Hilgardstraße untergebracht. Der Mietvertrag lief über fünf Jahre, jetzt ist er beendet.“

Gegründet wurde Tam Tam bereits 2003; bis zum Einzug in den Ex-Kindergarten war die Schule fünfzehn Jahre lang in der einstigen Videothek „Superstar“, wenige Meter entfernt, untergebracht.

Wack ist nicht traurig, dass der Mietvertrag für die Räume an der Hilgardstraße nun endete. „Ich möchte mich ein bisschen verkleinern“, sagt er. Allerdings werden er und seine Schüler auch künftig die Trommel rühren. Unterrichtet werde an unterschiedlichen Orten, wie es gerade passe, nicht mehr nur statisch an dem einen Ort.

Wack ist stolz auf das große Einzugsgebiet von Tam Tam. „Meine Schüler, derzeit sind es 40, kommen aus Kaiserslautern, Dahn, Pirmasens, Saarbrücken oder Homburg“, zählt er auf. Natürlich liege das auch daran, dass es in der Region nicht allzu viele Trommelschulen gibt. Und Wack hat sich als Künstler, vor allem mit Blues Himmel, einen Namen gemacht, der auch auf die Schule ausstrahlt.

Viele Zweibrücker haben bereits Kostproben von Wacks Trommelkünsten erhalten. Beim Straßentheater-Spektakel ist es mittlerweile ein Klassiker, dass Wack und eine Auswahl seiner Lehrlinge wild trommelnd durch die Innenstadt ziehen.

Wacks Frau ist stets dabei. Beide sind dem Trommelfieber verfallen. Das ereilte sie bereits 1987. Im Senegal. „Meine Frau und ich haben dort Urlaub gemacht. Dabei lernten wir einen Trommler kennen.“ Ab diesem Moment war das Ehepaar gepackt von dieser Art des Musizierens. „Ich habe mich musikalisch weitergebildet und das Trommeln erlernt“, berichtet Wack. „Und meine Frau und ich waren seitdem sechs Mal in Afrika.“ Sein Wissen wollte der Zweibrücker schließlich weitergeben – und auch andere mit seiner Leidenschaft anstecken.

Tam Tam entstand daraus. 20 Jahre ist das her. Zwei Jubiläen sind es also 2023, die Wack feiern kann. Einmal 20 Jahre Tam Tam, einmal 25 Jahre Blues Himmel. Das wird natürlich gefeiert, doppelt. Wobei die Planungen noch laufen. Eines steht aber schon fest: „Am 20. März gibt es ein Konzert in der neuen Mehrzweckhalle am Helmholtz-Gymnasium. Dort wird das Jubiläum ,20 Jahre Tam Tam‘ gefeiert. Die Santana-Coverband aus Zweibrücken tritt begleitend auf“ sagt der Musiker.

Gibt es zum 25-Jährigen von Blues Himmel eine neue CD? Wack sagt, 2021 sei bereits ein neuer Silberling eingespielt worden. „Das war die mittlerweile siebte CD von Blues Himmel. Sie trägt den Titel ,Musiktherapie‘. Der Name deutet schon an – die CD ist im Lockdown entstanden.“ „Der Lockdown war hart. Aber das war nicht nur negativ. Man war gezwungen, innezuhalten. Nachzudenken. Kreativ zu sein“, schildert der 62-Jährige seine Erfahrungen.

Tausendsassa, der er ist, sind Tam Tam und Blues Himmel längst nicht alle seine Kinder. Auch das Musikprojekt Trio Finale trägt seine Unterschrift, ebenso, neueren Datums, das Ensemble Fräulein J. und die Tournedos (deutsche Schlager der 50er und 60er Jahre), mit denen Wack (an der Gitarre) am 30. April in Frankfurt-Höchst auf der Schlossterrasse spielt. Und dann gibt es noch Kevin Alamba und Dynamix; Wack sagt, er sei vor allem dem Musiker Kevin schon längere Zeit freundschaftlich sehr verbunden.