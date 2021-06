Rat votiert für Ex-ADD-Chef : Haushaltskommission: Einstimmiges Ja für Mertes

Zweibrücken Einstimmig hat der Stadtrat grünes Licht für die Ernennung von Josef Peter Mertes zum Leiter der zu gründenden Haushaltskommission gegeben. Mertes hatte sich zu Beginn der Ratssitzung, die aus Abstandsgründen wieder in der Aula des Hofenfels-Gymmnasiums stattfand, vorgestellt.

Älteren Stadtratsmitgliedern ist der 75 Jahre alte Ruheständler aus Schweich bei Trier gut bekannt. War Mertes doch in der Zeit von 2000 bis 2011 Präsident der Aufsichtsbehörde ADD in Trier. Und in dieser Funktion beugte er sich viele Jahre lang über den Haushalt der hochverschuldeten Rosenstadt.