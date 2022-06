Statt Schlichter wartet nun wohl Richter : Mediation für Brauerei-Quartier geplatzt

Zweibrücken Die Stadt bedauert, dass die Anwohner in Sachen Park-Projekt nicht zu einer Schlichtung bereit sind. Auch der Investor sieht keine Basis mehr hierfür.

Statt dem Schlichter wartet nun wohl der Richter. Denn die geplante Mediation für das Park-Projekt in Zweibrücken ist geplatzt – noch ehe sie überhaupt begonnen hat. Über diese überraschende Entwicklung informierte am Donnerstag das Rathaus in einer Pressemitteilung.

Grund für das Scheitern der Schlichtung sind laut Stadt Vorwürfe des Anwohners Marcus Dury am Donnerstag im Pfälzischen Merkur ; ferner hat Dury laut Stadt am Mittwoch selbst explizit erklärt, eine Mediation nicht mehr zu wollen.

Dury, der Rechtsanwalt ist und quasi als Sprecher für weitere dem Bauprojekt gegenüber kritische Anwohner rund um das Park-Areal fungiert, hatte in unserer Zeitung Kritik an ihm und seinen Mitstreitern zurückgewiesen.

Die Stadt erklärte am Donnerstag in ihrer Pressemitteilung, Dury habe den Vorschlag einer Mediation am Mittwoch „final abgelehnt“. Dury war zuvor in seiner Stellungnahme gegenüber dem Merkur darauf nicht eingegangen, dass er eine solche Schlichtung endgültig verwerfe.