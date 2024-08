Auch „Sushi Tomo“ kommt Lukas Podolski öffnet Döner-Restaurant im Fashion Outlet

Uli Nölkensmeier, Center-Director des Outlets, hatte bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, dass 2024 zwei neue, attraktive Gastro-Konzepte eröffnen würden. Im Blick war zu diesem Zeitpunkt ein Asia-Restaurant und ein Restaurant der Health-Food-Kette „Immergrün“ (wir berichteten). Doch sind in den vergangenen Monaten die Planungen geändert worden. Nun kommt Lukas Podolski mit seinem „Mangal Döner“. Und als zweite Adresse das zu Jahresbeginn in Aussicht gestellte Asia-Restaurant. Auf Nachfrage wird das Fashion Outlet nun konkret: Es wird ein „Sushi Tomo“ werden. „Sushi Tomo“ ist laut eigener Internet-Präsenz in Deutschland bislang an zwei Standorten vertreten: in München und Berlin.