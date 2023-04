Hoher Schaden Lithium-Ionen-Batterien setzen Haus in Zweibrücken in Brand (mit Fotostrecke)

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Feuerwehr, gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien, bevor sie einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden, zu Hause so zu lagern, dass keine Gefahr von ihnen ausgeht: „Das bedeutet, am besten in einem verschließbaren Blecheimer außerhalb des Gebäudes, sofern dies möglich ist.“