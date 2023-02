Kein Happy End im Kutschenstreit - Aber großer Umzug am Dienstag : Hü und hott um Verbot menschlicher Zugpferde

Werner Euskirchen zu diesem Foto: „Diese Kutschen stehen bereit, um ohne Pferd gezogen zu werden wie früher auch schon ohne Beanstandungen.“ Daraus wird nun aber doch nichts – die Kehrtwende der Stadt kam ihm zu spät. Foto: Werner Euskirchen

Zweibrücken An Rosenmontag sah es fast so aus, als würde es im Kutschenstreit zwischen Werner Euskirchen und der Stadt ein Happy End geben. Die Stadt lenkte ein – aber Euskirchen mag nun nicht mehr. Der große Fastnachtsumzug heute findet natürlich statt. Punkt 14.11 Uhr.

Wir Zweibrücker haben unseren Ruf weg. „Herzogsnarren“ titulieren uns die Nachbarn gerne. Da schwingt durchaus ein wenig Neid mit – auf die reiche Geschichte der Stadt der Herzöge. Darauf, dass wir eine Stadt der Rosen und Rosse sind, mit vielen schmucken Ecken und Lebensqualität. Aber natürlich klingt auch Spott durch. Und das nicht ganz zu unrecht. Manches in der Stadt mutet durchaus närrisch an. Beispiel? Wer baut schon einen „Überflieger“ für fast zwei Millionen Euro – und vergisst dann einfach mal die Einfädelspur? Die Bürger von Schilda könnten neidisch werden, dass die Zweibrücker auf diesen Streich das Patent angemeldet haben.

Aber lassen wird die Vergangenheit ruhen. Die Gegenwart bietet genug närrischen Stoff. Aktuell ist der „Kutschenstreit“ in aller Munde. Der Bericht des Pfälzischen Merkur über den Zwist zwischen dem umtriebigen Zweibrücker Werner Euskirchen und der Stadtverwaltung hat auf der Merkur-Facebook-Seite für enorme Resonanz gesorgt.

Euskirchen wollte am heutigen Fastnachtsumzug mit pittoresken Kutschen teilnehmen. Der Clou: Die Gefährte sollten von Menschenhand gezogen werden. Das wäre zum einen originell gewesen. Und hätte zum anderen auch möglichen Gefahren vorgebeugt, denn Pferde könnten im Trubel eines Umzugs durchgehen.

Wie berichtet versagte die Stadt dem pensionierten „Kurier des Herzogs“ alias Euskirchen den Wunsch zur Teilnahme. Der Grund mutete vielen Kritikern auf Facebook etwas konstruiert an: Wer Menschen vor Kutschen spanne, degradiere diese zu Zugpferden und entmenschliche sie. Zudem sei das Ansinnen gefährlich: Die Umzugsstrecke sei teilweise abschüssig, es drohe ein Unfall.

Nun muss man wissen: Die Verwaltung und Euskirchen werden in diesem Leben vermutlich keine Blutsbrüderschaft mehr schließen. Der pensionierte Richter Euskirchen hat seinen eigenen Kopf; in der Vergangenheit focht er bereits so manchen Strauß mit dem Rathaus aus.

Werner Euskirchen wird diesen Dienstag 80. Gerne hätte er mit Kutschen am Umzug teilgenommen. Aber nun mag er nicht mehr. Foto: Manfred Voltmer

Bis zu 20 000 Besucher säumen (wie hier 2018) meist die Straßen der Innenstadt beim Fastnachtsumzug, der heute wieder stattfindet. Foto: Volker Baumann

Nachdem Euskirchen im Merkur deutlich gemacht hatte, dass in der Vergangenheit sehr wohl schon beim Umzug Kutschen, gezogen von Menschenhand, teilgenommen hatten, lenkte das Rathaus am Rosenmontag ein.

Kulturamtsleiter Thilo Huble in seiner Funktion als Geschäftsleiter des Verkehrsvereins mailte Euskirchen: Er darf nun doch. Allerdings nur unter Auflagen: Die eingesetzten Kutschen müssten den Vorgaben von Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechen, ein „FN Wagenpass muss dabei mitgeführt werden“, ebenso „die Prüfung/Untersuchung nach den entsprechenden Vorgaben der DEKRA/TÜV. Des Weiteren ist eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen“, so Huble in seinem Schreiben an Euskirchen.

Dem nicht genug: „Die Straßenverkehrssicherheit wird vor Ort überprüft. Ebenso weisen wir darauf hin, dass pro Kutsche zusätzlich zur seitlichen Absicherung jeweils zwei Ordner notwendig sind.“

Euskirchen ist die Vorfreude an der möglichen Teilnahme des Fastnachtsumzugs vergangen. „Jetzt will ich nicht mehr. Ich kann nicht bis kurz vor knapp warten, bis die Stadt sich herablässt, so gnädig zu sein mir doch die Genehmigung doch zu erteilen.“ Er habe fünf jugendliche Helfer über Bekannte akquiriert, diese hätten sich gefreut, bei der Kutschen-Gaudi mitzumachen. „Sie sind nun genauso enttäuscht wie ich“, sagt Euskirchen.

Das Ganze werde aber ein Nachspiel haben: Für den Tag nach dem Umzug hat Euskirchen für 18 Uhr zu einem politischen Aschermittwoch beim Café Antares am Schlossplatz aufgerufen. „Vor 230 Jahren, im Februar 1793, haben hier die Franzosen einen Freiheitsbaum aufgestellt.“ In Analogie dessen will Euskirchen an Aschermittwoch hier einen geistigen Freiheitsbaum „gegen Behördenwillkür und Obrigkeitsdenken“ setzen.

Und der Fastnachtsumzug selbst? Der findet natürlich statt. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Endlich. Die Narren scharren schon mit den Füßen. Die Wegeführung ist eine Hommage an alte Zeiten und führt wieder durch Alte Ixheimer und Fruchtmarktstraße (s. Grafik).

Um Punkt 14.11 Uhr fällt der Startschuss auf dem Parkplatz gegenüber der Festhalle; die Innenstadt wird bereits um 13 Uhr gesperrt sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Bis zum Ende des Spektakels (voraussichtlich gegen 16.30 Uhr) schlängelt sich der närrische Lindwurm zu seinem endgültigen Ziel am Busbahnhof und Alexanderplatz. Auf dem Alexanderplatz warten dann Festzelte auf das feiernde Volk – wie natürlich in der gesamten Innenstadt.

Die Narren müssen sich angesichts des Hü und Hotts rund um den Kurier des Herzogs den Spaß nicht nehmen lassen. Im Gegenteil könnte so manch ein Teilnehmer des Umzugs diesbezüglich eine Extra-Belustigung finden, manch närrisches Zwerchfell dürfte hier eine arge Strapaze erleiden.

Denn wie gesagt: Wir Zweibrücker sind schließlich Herzogsnarren!