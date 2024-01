Zweibrücker Drucker und Fußballer Ein Mann, drei Leidenschaften: Kurt Werle wird 85 Jahre alt

Dem Pfälzischen Merkur ist Kurt Werle bis auf den heutigen Tag verbunden. Und der Merkur ihm. Die Zeitung – das war eine seiner großen Leidenschaften. 1953 ging er bei der Druckerei Wilms in die Lehre und lernte das Handwerk des Schriftsetzers. 30 Jahre später, im Jahr 1983, wollte er dann eigene Zeichen setzen und gründete das Unternehmen Merkur-Druck. 16 Jahre lang war er dort in verantwortlicher Position. Wie wohl alle in seiner Branche nennt er sich stolz einen „Jünger Gutenbergs“ – eine Aufwartung an den berühmten Gutenberg aus Mainz, der mit dem modernen Buchdruck und der Druckerpresse die Welt revolutionierte.