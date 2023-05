Zweibrücken kunstvoll Wohnzimmer- und Museumskunst

Zum zweiten Mal fand am Samstag die KidsGalerie statt: Dabei stellen Kinder ihre Gemälde in leerstehenden Geschäften am Hallplatz und in der Hallplatz-Galerie aus. War vor zwei Jahren unter Coronabedingungen der kleine Drache Kokosnuss das Thema, sollten die Kleinen dieses Jahr etwas zum Thema Wasser malen. Fast 200 Kunstwerke entstanden dabei: Von einfachen Regen- und Meeresabbildungen bis hin zu solchen, die die Verschwendung und Verschmutzung von Wasser thematisieren.