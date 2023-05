Zudem Flohmarkt am Samstag in Zweibrücken Kunst im Doppelpack: „Zweibrücken kunstvoll“ und „KidsGalerie.2“

Die weiteste Anreise hat wohl Matthias Hüther aus Kaiserslautern. Ein Zeichner, der als Kunsterzieher am Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken tätig war und eine private Kunstschule in Ixheim leitete. Am 20. Mai kann man ihn persönlich an seinem Stand mit Staffelei am Hallplatz treffen. Hüther präsentiert sein Buch „Mein Skizzenleben“.