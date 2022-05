Zweibrücken kunstvoll : Ein Hauch von Montmartre in der Fußgängerzone

Zweibrücken „Zweibrücken kunstvoll“: Gelungene Aktion mit 30 Künstlerinnen und Künstlern am Samstag quer durch die Innenstadt.

Am Maltisch von Anja Graser konnten auch Kinder oder erwachsene Kinder beim Anmalen von Gussfiguren künstlerisch aktiv werden. Kunst lebt aber nicht nur vom Ergebnis an sich, sondern auch vom Austausch zwischen Künstler und Betrachter und besonders das machte „Zweibrücken kunstvoll“ auch so interessant. Viele Menschen im Gespräch mit Künstlern, die gerne etwas über die Entstehung ihrer Werke erzählten. Unter den Ausstellern war auch Herb Keßler, der an seiner Leinwand vor Ort ein Bild der Zweibrücker Fußgängerzone entstehen ließ. Seit der Schulzeit begeistert der sich bereits für die Malerei, dann kam die Zeit als Banker, in der das Malen ruhte und nun, seit 20 Jahren, malt er jeden Tag ein Bild. „Es sind jetzt so 6000 Bilder geworden“, berichtet der in Hermersberg wohnende, der am liebsten Motive von dort malt, wo er gerade ist. Das ist häufig der Pfälzerwald mit Burgen und Landschaften oder wie an diesem Samstag eben Motive aus der Rosenstadt.