15 bis 20 Prozent Rückgang bei Strom und Gas : Stadtwerke registrieren Sparkurs der Kunden

Geschäftsführer Werner Brennemann, hier am Gashahn der Stadtwerke, bedauert die massive Preiserhöhung infolge des Ukraine-Kriegs. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Gas- und Stromverbrauch sinken um 15 bis 20 Prozent — Stadtwerke verschicken Jahresendabrechnungen.

Die Energiepreise sind im vergangenen Jahr in die Höhe geschossen – und die Bürger haben rasch reagiert und ihren Verbrauch deutlich reduziert. Dieses Fazit zieht Werner Brennemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Zweibrücken. Am Dienstag sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung, die Kunden hätten sowohl beim Gas wie auch beim Strom „rund 15 bis 20 Prozent eingespart“. Auch aus diesem Grund werde für viele die Jahresendabrechnung der Stadtwerke nicht so ernst ausfallen, wie noch vor einigen Monaten befürchtet.