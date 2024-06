Einsatzkräfte mit Großaufgebot vor Ort Krippenwagen mit fünf Kindern stürzt in den Schwarzbach

Eltern mit Tränen in den Augen und Kinder in Rettungsdecken eingemummelt: Ein Großaufgebot an Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war am Freitagvormittag in der Zweibrücker Allee im Einsatz. Der Grund: Erzieherinnen der katholischen Kindertagesstätte Heiligkreuz, die sich in der Rosengartenstraße befindet, waren mit sogenannten Krippenwägen unterwegs und hatten dabei die Kontrolle über einen davon verloren. Mitsamt der darin sitzenden fünf Kinder war der Wagen vom Alleeweg abgekommen und den Hang hinab in den Schwarzbach gestürzt. Warum die Erzieherinnen die Kontrolle über den Wagen verloren haben, sei noch nicht geklärt, teilte Stadtsprecher Jens John mit.