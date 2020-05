Mehr Menschen in Zweibrücker Fußgängerzone und Cafés : Das Leben kehrt langsam wieder zurück

Mehr Menschen in Zweibrücker Fußgängerzone und Cafés

Jeder kleine Schritt Richtung Normalität tut gut – auch wenn vieles noch nicht normal ist.

Seit zehn Tagen dürfen Gaststätten, Cafés und Restaurants in Zweibrücken wieder öffnen. Zuerst haben viele Bürger diese neue Freiheit nur zögerlich angenommen: Vor den Cafés standen die Menschen nicht gerade Schlange.

Die Verunsicherung ist immer noch groß. Auch trüben bürokratische Hürden die Freude am Ausgehen. Beim Eintreten Namen und Telefonnummer hinterlassen und beim Gang auf die Toilette und zum Tisch zurück den Mundschutz überziehen zu müssen – das sind nicht unbedingt Pluspunkte in Sachen Gemütlichkeit.

Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, von Tag zu Tag scheint die Zahl derer, die sich ihren Kneipenbummel davon nicht verleiden lassen wollen, zu wachsen. Am Freitagnachmittag jedenfalls war in der Fußgängerzone, besonders auf dem Hallplatz, schon wieder einiges los, ein Saxofonist sorgte für Stimmung.

Das Leben kehrt also langsam wieder zurück in die Rosenstadt. Den Wirten ist es zu gönnen: Sie haben in besonderem Maße Federn gelassen.