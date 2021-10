Nach Oktoberfest in Zweibrücken : Mehrere Personen verletzten Mann durch Tritte an Kopf

Mehrere Personen verletzten Mann durch Tritte an Kopf

Nach Oktoberfest in Zweibrücken

Zweibrücken Tatort war die Gutenbergstraße. Die Polizei hat bereits Erkenntnisse, was zu dem Streit beitrug – und was nicht.

Sonntagfrüh gegen 0.50 Uhr ist es in der Zweibrücker Gutenbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Hierbei ging ein 55-jähriger Mann zu Boden und wurde von mehreren Personen an den Kopf getreten. Durch die Tritte erlitt er Prellungen im Gesicht und eine Kopfplatzwunde, schreibt die Polizei. Die zweite Personengruppe entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Wie die Polizei am Sonntagabend auf Merkur-Nachfrage ergänzte, hätten sich die Personengruppen zuvor nicht gekannt, auch ein politischer Hintergrund sei auszuschließen. Beide Gruppen auf dem Rückweg vom Zweibrücker Oktoberfest auf dem angrenzenden Schloßplatz gewesen – und seien erheblich alkoholisiert gewesen, worauf der zunächst verbale Streit in die Gewalttat eskaliert sei. Der am Kopf verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Ob er dort „nur“ ambulant behandelt oder stationär aufgenommen wurde, war der Polizei nicht bekannt.