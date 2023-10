Überlegungen beim Verkehrsverein Zweibrücken ein Teil der Biosphärenbrücke?

Wichtigster Tagesordnungspunkt: die Ausführungen des Geschäftsführers Thilo Huble zu den geplanten Veranstaltungen in 2024. „Zunächst steht noch der Weihnachtsmarkt auf dem Programm, an dem sich der Verkehrsverein wie bisher beteiligen wird“, sagte er. „Auch die Planungen für den Fastnachstumzug laufen bereits, mit den beteiligten Orchestern stehen wir schon in Verhandlungen.“ Was laut Huble derzeit noch final geklärt werden müsse, sei die Kooperation mit der VB hinsichtlich des Zeltes. „Die VB hat wie viele andere Vereine auch Personalprobleme. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir da gemeinsam zu einer guten Lösung kommen. Doch ich bin zuversichtlich.“