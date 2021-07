Zweibrücker Klimaschutzmanager/in : Klimaschutz-Stelle in Stadt: Besetzung dauert noch Monate

Zweibrücken Die Klimaschutzmanager/in-Stelle hatte der Stadtrat schon Mitte April mit überwältigender Mehrheit beschlossen. Aber erst für Anfang Oktober ist die Ausschreibung der Stelle geplant.

Stadtsprecher Jens John erläutert in der E-Mail-Antwort ausführlich, warum das Prozedere so lange dauert: „Die Etablierung eines Klimaschutzmanagements wird zu 100 Prozent (da Zweibrücken finanzschwache Kommune ist, sonst 90 Prozent) gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die Beantragung läuft über Projektträger Jülich in Berlin und ist bei uns am 26. Juni rausgegangen. Mit der Bewilligung ist nach Antragstellung in fünf bis sechs Monaten zu rechnen. Bevor der Bewilligungsbescheid vorliegt, kann die Stelle noch nicht besetzt werden. Angedacht ist, die Stelle für den 1. Oktober auszuschreiben und für den 1. Dezember zu besetzen.“