Land trägt 90 Prozent der Kosten : Kita Heilig Kreuz in Zweibrücken wird für 400 000 Euro modernisiert

Info

Der Jugendhilfeausschuss brachte weitere Zuschüsse für Kitas in Zweibrücken einstimmig auf den Weg: Die Kita Vogelnest in der Denkmalstraße sowie die Kita Meisenstraße erhalten Zuschüsse für die Renovierung ihrer Küchen – denn auch sie rüsten sich, wie die Kita Heilig Kreuz – für die künftige Verpflichtung, allen Kindern ein warmes Mittagessen anzubieten. Die Kita Vogelnest hat für die Renovierung 19 000 Euro eingeplant; das Land schießt 5000 Euro hinzu, die verbleibenden Kosten teilen sich die Stadt und der protestantische Träger mit je 7000 Euro. Die Kita Meisenstraße hat 5000 Euro eingeplant; Kirche und Stadt teilen sich diese mit je 2500 Euro.

Die Kita Meisenstraße muss ferner den Bodenbelag im Förderraum erneuern, dieser ist verschlissen und brüchig. Die Arbeiten wurden an die Firma Brödel für 1928 Euro vergeben. Der protestantische Träger und die Stadt zahlen hälftig je 880 Euro.

Die Kita in der Wallstraße muss die Heizungsanlage nach 26 Jahren Betrieb erneuern. Die Arbeiten wurden an den einzigen Anbieter, die Firma Conrad für 11 479 Euro vergeben; der protestantische Träger und die Stadt zahlen je hälftig.

Die Kita Heilig Kreuz muss den multifunktional nutzbaren Großraum (170 Quadratmeter Grundfläche) modernisieren. Die Oberlichtverglasung ist undicht, einige Scheiben sind blind geworden. Es sollen nun Sonnenschutzgläser eingebaut werden, die künftige die Wartung und Pflege erleichtern. Kosten: 104 000 Euro. Sozialdezernent Christian Gauf (CDU) sagte, hier seien 60 Prozent Zuschuss möglich, also 62 400 Euro. Aber: „Bei einer Zuwendung von mehr als 50 000 Euro ist zur Sicherung eines eventuellen Rückforderungsanspruchs eine unverzinsliche Buchgrundschuld in Höhe des Zuwendungsbetrages zugunsten der Stadt Zweibrücken einzutragen. Die Eintragung einer solchen Grundschuld wurde seitens des Trägers unter Hinweise auf Insolvenzunfähigkeit der Kirchenstiftung als öffentlich-rechtliche Kirchenstiftung abgelehnt.“ Daher werde die Zuwendung an den katholischen Träger bei 50 000 Euro gekappt. Sofern ein Rückforderungsanspruch in geeigneter Weise bis zum Abschluss des Verfahrens gesichert werde, könne der städtische Zuschuss noch auf 62 400 Euro angehoben werden.

In diesem Punkt wie bei allen anderen Maßnahmen in den genannten Kitas empfahl der Jugendhilfeausschuss dem Stadtrat einstimmig, so zu entscheiden. (eck)