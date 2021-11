94 Prozent der Einrichtungen nutzen App : Kita-Info-App ist in der Pandemie stark gefragt

Laut den Erfahrungen des Jugendamtes haben praktisch alle Eltern in Zweibrücken, die ihr Kind in einen der Kindergärten oder in einer der Lern- und Spielstuben betreuen lassen, ein Smartphone – und damit die Möglichkeit, auf Apps zurückzugreifen. Die neue Kita-Info-App werde sehr gut angenommen. Nur vereinzelt wollten Eltern weiter konventionell, also etwa per Brief, informiert werden. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow