Bistum stellt Zweibrücker Vorfall in Speyer nach Kita-Drama an Schwarzbach: Suche nach Unfallursache läuft

Wie berichtet, hätte sich am Vormittag des 28. Juni um Haaresbreite eine Katastrophe am Schwarzbach ereignet. Zwei Erzieherinnen der Kita Heilig Kreuz, die an der Rosengartenstraße und damit direkt an der Allee liegt, waren mit fünf Kindern in einem Krippenwagen am Schwarzbach unterwegs. Plötzlich rollte der Wagen den steilen Hang zum Bach herunter. Die Erzieherinnen und eine herbeigeeilte Passantin reagierten sofort, ebenso die Feuerwehr, die binnen drei Minuten vor Ort war. Matthias Freyler, Leiter des Einsatzes bei der Feuerwehr, hatte im Anschluss gesagt. „Für uns alle ist klar, dass diese Sache wirklich böse hätte ausgehen können.“