Stadtrat lehnt Plan mehrheitlich ab Stadtrat sagt Nein zu Öffnung der Fußgängerzone für Radler

Nachtrag zur Zählweise bei der Abstimmung: Die AfD hatte vor dem Votum erklärt, sie wolle nicht mit abstimmen bei einem Vorhaben, das für die Bürger eine große Gefahr darstelle - denn als solches wertete die AfD die mögliche Öffnung der Fußgängerzone. Dieses Zurückziehen wurde, so erklärte Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann im Anschluss auf Anfrage unserer Zeitung, so gewertet, dass die AfD an der Abstimmung nicht teilgenommen hat. Daher sind diese vier Stimmen der Fraktion summarisch nicht in dem Abstimmungsergebnis enthalten.