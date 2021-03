Zehn von elf Mitarbeitern abgelehnt : Keine Impfung für das Tierklinik-Team

Matthias Freyler, Impfkoordinator der Stadt, im Empfangsbereich des Impfzentrums. Freyler sagt, das Land habe gerade erst am Freitag in einem Rundschreiben nochmals aufgezeigt, welche Impf-Prioritäten aktuell gelten. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Dr. Liana Meisel-Gehl ist sauer, weil ihre Mitarbeiter trotz Termin weggeschickt wurden. Impfzentrum: Derzeit gelten andere Prioritäten.

Es ist eine vertrackte Situation: Manche Menschen könnten sich impfen lassen – wollen aber nicht. Andere hingegen wollen sich impfen lassen – kommen aber nicht zum Zuge.

Exemplarisch deutlich wird das Dilemma im Falle der Zweibrückerin Dr. Liana Meisel-Gehl. Diese betreibt in den Speckgärten in Ernstweiler eine große Tierklinik mit 25 Mitarbeitern. Meisel-Gehl wollte ihr Team jetzt impfen lassen. Doch es lief nicht wie erhofft. Meisel-Gehl ist deswegen sauer. Und wandte sich an den Pfälzischen Merkur.

Was ist passiert? Meisel-Gehl sagt, sie habe sich bereits vor rund vier Wochen bei der Impfvergabe des Landes darum bemüht, einen Termin für ihr Team und sich zu bekommen. Zu ihrem Team gehören weitere Tierärzte sowie Fachangestellte, Helfer und Azubis.

Vor etwa einer Woche sei die Genehmigung eingegangen. Meisel-Gehl erhielt ihre persönliche Impfung bei einem Termin am Freitag; am Sonntag wollte sie dann einen ersten Teil ihr Teams impfen lassen, die Tierärztin erschien mit elf ihrer Mitarbeiter im Impfzentrum im früheren City-Outlet.

Aber dort habe man sich quergestellt. „Es hieß plötzlich, wir seien jetzt noch nicht an der Reihe – obwohl wir ordentlich angemeldet waren. Ich habe kein Verständnis dafür. Und meine Mitarbeiter auch nicht“, sagt sie. Es sei im Impfzentrum gar das Bild vermittelt worden, das Tierklinik-Team wolle sich die Impfung „erschleichen“, schildert die Tierärztin ihre Eindrücke.

Lediglich eine Mitarbeiterin von ihr habe am Sonntag das ersehnte Vakzin bekommen – weil sie eine Vorerkrankung aufweise und zudem einen Familienangehörigen pflege.

Warum sind die anderen nicht zum Zuge gekommen, fragt sich die Veterinärmedizinerin. „Ich habe mir die Mühe gemacht und meine Mitarbeiter dafür sensibilisiert, sich impfen zu lassen. Nun, wo die allermeisten zugestimmt hatten und sich auf die Impfung freuten, werden wir – trotz Termin – abgelehnt.“

An diesem Montag seien zwei weitere Mitarbeiter ihrer Tierklinik im Impfzentrum erschienen. Nur einer der beiden – ein Mitarbeiter mit Vorerkrankungen – sei geimpft worden.

Meisel-Gehl erklärt, sie habe sich in der Angelegenheit bereits an die Tierärztekammer des Landes gewandt und wolle nun auch noch die Bundestierärztekammer einschalten, sie sei sehr verärgert über den Vorfall.

Matthias Freyler, Impfkoordinator der Stadt Zweibrücken und Leiter des Impfzentrums, sagte am Montag auf Anfrage, es sei richtig, dass von den elf Mitarbeitern der Tierklinik am Sonntag zehn nicht geimpft worden seien und am Montag von zweien nur einer.

„Ich hatte am Sonntag zwar keine Dienst, war aber über den Fall informiert und im ständigen Gespräch mit meinem Stellvertreter Sven Blinn darüber“, sagt Freyler.

Die Anmeldung, die die Tierärztin vornahm, habe im Impfzentrum nochmals geprüft werden müssen. „Wir kontrollieren stets, ob die Angaben korrekt sind.“

Wenn man in der Anmeldung erkläre, in einer medizinischen Einrichtung tätig zu sein, müsse abgeklopft werden, wie sich das genau darstelle. Freyler erläutert: „Ein Humanmediziner oder eine Krankenschwester auf der Intensivstation, die sehr nah am Patienten arbeiten, fallen in die Priorität, die derzeit in der Impfreihenfolge vorne steht.“

Es gebe die sogenannten Prioritäten 1 und 2, die aktuell geimpft würden. Darunter zählen beispielsweise Hochbetagte, Menschen mit Vorerkrankungen oder besagter Humanmediziner und besagte Intensiv-Krankenschwester. Aber nicht Tierärzte oder andere Mitarbeiter einer Tierklinik. Es sei denn, sie könnten andere Faktoren, etwa schwere Vorerkrankungen, gelten machen.

„Die Landesregierung hat gerade erst am vergangenen Freitag in einem Rundschreiben noch einmal deutlich gemacht, wer in die Priorität 1 und 2 gehört – und dass Tierärzte derzeit nicht dazu zählen“, merkt der Impfkoordinator an.