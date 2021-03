Zweibrücker Wirte: Kunden würden durch Coronatest- und Reservierungspflicht abgeschreckt : Außengastronomie ist ab Montag erlaubt, bleibt aber meist zu

Zweibrücken Gastwirte üben heftige Kritik an überraschender Schnelltest- und Buchungs-Pflicht auch für Kommunen mit niedriger Corona-Inzidenz wie Zweibrücken. Das sah auf dem berühmten Din-A4-Fahrplan des Bund-Länder-Gipfels noch ganz anders aus.

In Rheinland-Pfalz darf man sich ab Montag erstmals seit knapp fünf Monaten Lockdown wieder zum Essen und Trinken bei Gastwirten setzen – allerdings nur draußen (wir berichteten) . Doch viele Zweibrücker Gastronomen machen von dieser Möglichkeit vorerst keinen Gebrauch. Stattdessen machten sie am Wochenende auf Facebook ihrer Enttäuschung Luft. Denn die Regeln fallen deutlich schärfer aus als erhofft.

Beide Vorschriften sind unpraktikabel, kritisieren Zweibrücker Gastronomen. So verzichtet „Joni’s Bistro“ trotz 1A-Lage am Hallplatz auf Außengastronomie: „Wir wissen nicht, wie die Politik sich das vorstellt“, schreibt Betreiber Florian Jonitz. Schließlich müssten Gastwirte einiges planen: „Bestellungen müssen für eine Woche aufgegeben werden und dann regnet es fünf Tage in der Woche. Da wir immer mit frischen Zutaten kochen, müssten wir ja dann das meiste in die Tonne kippen, da ja keine Gäste kommen können durch den Regen. Geht man von einer schönen Woche laut Wetterbericht aus, holt man Personal aus der Kurzarbeit, was dann normal bezahlt werden muss. Hat sich nun der Wetterdienst geeirrt, darf man die Mitarbeiter wieder nach Hause schicken, weil ja keine Gäste da sind.“ Deshalb mache man von der Außengastronomie-Option keinen Gebrauch – es bleibe beim Abhol-Angebot fürs Mittagessen. Jonitz fordert, dass „die Politik ihre sinnlosen Öffnungsperspektiven anpasst“.