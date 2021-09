Stadtrat einstimmig, aber teils nachdenklich für mobile Luftfilgergeräte für Zweibrücker Kitas und Schulen : „Wir wollen ja keine Keimschleudern“

Wenn dank der mobilen Luftreinigungsgeräte nur noch in den Pausen gelüftet werden muss, statt alle 20 Minuten die Fenster aufzureißen, müssen Zweibrücker Kita-Kinder und Erst- bis Sechtsklässler im kommenden Winter keine wärmenden Jacken mehr tragen, so die Erwartung der Kommunalpolitiker. Foto: dpa/Guido Kirchner

Zweibrücken Nach langem früheren Streit hat der Stadtrat einstimmig den Kauf mobiler Luftfiltergeräte für 150 Zweibrücker Kita- und Schul-Räume beschlossen. Um sicherzugehen, dass die Filter nicht verkeimen, sind Laboruntersuchungen geplant.

Ende gut, alles gut? Der Stadtrat hat nach sechs Monaten teils hitziger Diskussionen einstimmig einstimmig beschlossen: Alle städtischen Kita- und Schulräume für unter Zwölfjährige in Zweibrücken werden mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausgestattet.

Doch Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD), der den konkreten Vorschlag zusammen mit seinen Stadtvorstandskollegen Christian Gauf und Christina Rauch (beide CDU) selbst in den Rat gebracht hatte, mahnte dort bereits, mit den Geräten richtig umzugehen: „Auf gar keinen Fall darf auf das Lüften verzichtet werden. Darauf müssen wir achten, sonst gibt es einen Gegeneffekt.“ Die von Schuldezerznentin Rauch und Finanzdezernent Bürgermeister Gauf unterzeichnete Beschlussvorlage erläutert hierzu: „Die mobilen Geräte beseitigen nicht die sich in einem Raum durch Atmung anreichernde Luftfeuchte, das Kohlendioxid und weitere chemische Gase aus Mobiliar und Bauprodukten.“ Daher müsse weiter „regelmäßig gelüftet werden“.

Zwar seien mobile Luftfiltergeräte zum Coronaschutz in gut lüftbaren Räumen „verzichtbar“, erläutert die Verwaltungsvorlage unter Berufung auf das Bundesamt. Allerdings lasse sich damit auch in solchen Räumen wie in den nun auszurüstenden 110 Zweibrücker Unterrichtsräumen und 40 Kita-Gruppenräumen (einige benötigen zwei Geräte) „ein Zusatznutzen hinsichtlich der Reduzierung der Virenlast erzielen, insbesondere wenn die Lüftungsroutine und die Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln aufgrund des Alters der Kinder nicht konsequent umgesetzt werden kann“. Hinzu komme, dass die unter Zwölfjährigen derzeit noch nicht geimpft werden dürfen.