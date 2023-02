„Ion-Scan“ im Kampf gegen Drogenbriefe : JVA will Drogenschmuggel Einhalt gebieten

Info

In der JVA in Zweibrücken sind 310 Mitarbeiter für bis zu 450 Gefangene zuständig. Das Gros der Mitarbeiter (215) sind Beamte im Allgemeinen Vollzugsdienst, gefolgt von 25 Anwärtern für den Allgemeinen Vollzugsdienst, also Auszubildenden, 19 Beschäftigten im Werkdienst, 11,5 im Sozialdienst, elf im Gehobenen Vollzugs- und Verwaltungdienst, sieben im psychologischen und sieben im Verwaltungsdienst und 3,5 Mitarbeitern in der Seelsorge.

Bis zu 450 Gefangene zählt die JVA. Der älteste Insasse, eine Frau, ist 71 Jahre alt, der jüngste Gefangene (ebenfalls eine Frau) ist 15. Der überwiegende Teil (120) ist zwischen 31 und 40, gefolgt von der Altersgruppe 21 bis 30 Jahre (98 Gefangene) und der Gruppe 41 bis 50 Jahre (73).

Rund zwei Drittel der Insassen sind Männer, ein Drittel Frauen, wobei bei den Frauen gilt: Tendenz steigend. Die JVA in Zweibrücken ist landesweit die größte Einrichtung für Frauen; danach folgt die JVA Rohrbach mit 70 Plätzen. Ferner gibt es in der JVA Koblenz zehn Haftplätze für weibliche Insassen.

Die Insassen haben 31 unterschiedliche Nationalitäten, es dominiert die deutsche Staatsangehörigkeit. Von den Insassen, die als Nicht-Deutsche gezählt werden, sind zehn Syrer, sechs Türken, fünf Afghanen und jeweils vier Italiener, Polen, Rumänen und Litauer.

Glaubensbekenntnis: 106 katholisch, 86 evangelisch, 53 islamisch, einer buddhistisch, einer griechisch-orthodox, 43 ohne Bekenntnis, 13 ohne Angaben.

Krimineller Hintergrund: Die meisten Insassen sind Gewaltstraftäter und Räuber beziehungsweise waren im Drogenmilieu tätig.

Schulische Bildung: Die JVA bietet, um eine Resozialisierung zu ermöglichen, eine Vielzahl von schulischen Maßnahmen an. Etwa Alphabetisierungs- und Integrationskurse, Kurse in Deutsch, Mathe, Englisch, zum Erwerb der Berufsreife, ferner die Berufsschul-Abschlussprüfung zum Erwerb der Berufsreife.

Ausbildungsberufe: Eine Vielzahl von Ausbildungen wird im Zweibrücker Gefängnis angeboten, etwa Zerspanungsmechaniker, Schweißer, Elektroniker, Holzmechaniker, Medientechnologe, Hauswirtschafterin, Kraftfahrzeugmechatroniker.

Vergütung: Für geleistete Arbeit erhalten die Insassen eine Vergütung: Sie reicht von 19,60 Euro (für die höchste Lohnstufe) bis 9,41 Euro pro Tag.

Medizinische Behandlungen: Breit ist das Spektrum an Behandlungen in der JVA. Zahnarzt, Chirurg, Dermatologe, Augenarzt, Optiker, HNO, Gynäkologin, Psychiater, Orthopäde, Podologin, Gutachter für Therapien – kaum eine Leistung kann hinter den hohen Mauern nicht erbracht werden. Für die 310 Mitarbeiter gibt es einen Betriebsarzt. Im vergangenen Jahr weist die Statistik für die männlichen Insassen in der JVA 20 470 Behandlungen auf, für die weiblichen Insassen 18 467 Behandlungen. Kontakte mit Ärzten insgesamt wurden im vergangenen Jahr 38 937 gezählt (zum Vergleich: im Jahr 2018 waren es 35 105). (eck)