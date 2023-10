Traditionsbetrieb in der Innenstadt Schließung nach 172 Jahren – so war der letzte Tag beim Zweibrücker Juwelier Rohrbacher

Eine letzte Ehrerbietung an den Seniorchef, der einst, in vierter Generation, die 1851 von Friedrich Rohrbacher in der Hauptstraße gegründete Manufaktur übernommen und zu großer Blüte geführt hatte. 1966 veranlasste Willy Rohrbacher den Umzug wenige Meter weiter in die Hauptstraße 54. Dort, wo an diesem Samstagnachmittag die Lichter ausgehen werden. Nach 172 Jahren. Der Senior, der dem Namen Rohrbacher zu Klang verholfen und Stammkunden in der gesamten Großregion gewonnen hatte, muss das Elend nicht mehr miterleben. Er verstarb im vergangenen September im Alter von 92 Jahren.