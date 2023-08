Jungunternehmer Jerome Blum Zweibrücker auf den Spuren von Karl Lagerfeld

Ein teures Pflaster ist es allerdings schon. Blum war dank eines Stipendiums in dem Sonnenschein-Staat. Ein Jahr währte der Aufenthalt, dann hatte er an der Clearwater-Academy seinen Highschool-Abschluss in der Tasche. Und vielleicht noch etwas viel wichtigeres – nämlich eine ganz konkrete Idee, was er aus seinem Leben machen möchte: „Ich wollte diesen Vibe, diese Stimmung, die Lässigkeit, die Lebensfreunde, die ich in Florida sah und spürte, in Mode transportieren“, sagt Blum.