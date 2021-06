Josef Peter Mertes leitet Haushaltskommission : Der (Un-)Ruheständler als „Glücksfall“

Zweibrücken Josef Peter Mertes kennt den Etat der Rosenstadt wohl besser als manches Ratsmitglied. Künftig führt er die Haushaltskommission an. Für Kämmerer Julian Dormann ein „Glücksfall“.

Auch Josef Peter Mertes, etliche Jahre lang Häuptling – pardon, Chef – der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD in Trier, hat wohl nur vor einer einzigen Sache Angst. Allerdings nicht vor einem herabstürzenden Himmel. Sondern, dass ihm im Ruhestand langweilig werden könnte. Dabei ist diese Angst völlig unbegründet, wie bei seiner Vorstellung im Ratssaal des Rathauses in Zweibrücken deutlich wird.

Gemeinsam mit Julian Dormann, Kämmerer der Rosenstadt und Jens John, Pressesprecher der Verwaltung, ging Mertes bei seinem Besuch in Zweibrücken auf die zu gründende Haushaltskommission ein und stellte sich selbst vor.

Der Stadtrat hat Mertes am Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung einstimmig grünes Licht gegeben , dass Mertes die Kommission anführen soll (wir berichteten).

Wie zuvor bereits im Merkur berichtet , ist die Arbeit der Kommission auf fünf Jahre angelegt; Mertes will das Gremium allerdings erst einmal nur ein Jahr lang führen. Das hatte er bereits im öffentlichen Teil der Ratssitzung, als er sich den Fraktionen präsentierte, angemerkt. Auch bei seiner offiziellen Vorstellung im Rathaus sagt er, dass er dies für sinnvoll hält.

„Vielleicht ist man nach diesem Jahr nicht mit mir zufrieden und will lieber, dass jemand anders die Haushaltskommission anführt“, nennt er den Grund.

Aber Wosnitza und Gauf hätten mit dem Kopf geschüttelt und deutlich gemacht: Mertes soll es werden. Schließlich war dieser von 2000 bis 2011 Präsident der Aufsichtsbehörde ADD. In dieser Funktion hatte er unter anderem die Aufgabe, sich jahrelang über die Haushalte zu beugen, die ihm hochverschuldete Kommunen in Rheinland-Pfalz (Zweibrücken hat hier ein Dauer-Abonnement) zur Genehmigung vorlegen mussten. Mertes dürfte folglich den Etat der Rosenstadt besser kennen als so manch ein Ratsmitglied.