Zweibrücken spürt schwierige Lage für Landwirte Herausfordernde Zeiten für John Deere

Am Standort Zweibrücken des Landmaschinen-Herstellers John Deere gibt es zum 15. September 2023 eine wichtige personelle Veränderung. Darauf macht Ralf Lenge, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei John Deere, aufmerksam. Cornelia Walde, seit dem Jahr 2020 Leiterin des Werkes in der Rosenstadt, wechselt innerhalb des Konzerns nach Walldorf (Baden-Württemberg). Sie kümmert sich dort im Bereich Marketing um den Customer-Support, das heißt den Servicebereich für die Kunden; ferner wird sie im unternehmenseigenen Trainingscenter in Bruchsal (ebenfalls Baden-Württemberg) eingesetzt. Walde ist dort für die „Region zwei“, wie das bei John Deere heißt, also Europa, eingesetzt.

Ihr Nachfolger steht bereits fest, sagte Unternehmenssprecher Lenge. Es handelt sich um Daniel Metz. Dieser wird mit dem Wechsel von Cornelia Walde in Zweibrücken aktiv, das heißt, er übernimmt lückenlos die Verantwortung für den hiesigen Standort an der Homburger Straße. Lenge sagte weiter, das Unternehmen wolle den neuen Werkleiter Daniel Metz im Rahmen einer Feierstunde rund um dem Wechsel ausführlich der Öffentlichkeit vorstellen. (eck)