Sprecher über Ukraine-Krieg, Gaza-Konflikt und sinkende Preise John Deere feiert — erwartet aber Abkühlung

Der Sparkurs der Kunden ist nur eine große Herausforderung, der sich der Konzern mit seinen deutschlandweit rund 12 000 Mitarbeitern (in Zweibrücken sind es rund 1000 Festangestellte, plus rund 100 Leasing-Arbeitskräfte) konfrontiert sieht. Eine ernste Angelegenheit sind auch die Krisenherde auf dieser Welt. Auf den Krieg Russlands in der Ukraine hat John Deere früh reagiert, hatte Lenge bereits im August im Merkur erklärt. „Wir hatten zwei Standorte in Russland, einen in Orenburg und einen in Domodedovo – beide haben wir relativ zeitnah verkauft“, sagt Lenge. Auch das Unternehmen Wirtgen, das zu John Deere gehört (zu Wirtgen wiederum gehört Vögele) hatte Niederlassungen in Russland, auch diese seien alle verkauft. Konsequentes Handeln also beim Landmaschinen-Hersteller. Lenge sagt, den Wegfall des Russland-Geschäfts habe John Deere „relativ gut verkraftet“.